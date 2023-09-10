Новый министр обороны Украины заявил о потребности ВСУ в оружии
Министр обороны Украины Умеров: Киеву уже сейчас нужно как можно больше оружия
Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, вступивший в должность четыре дня назад, заявил о потребности ВСУ в вооружении на фоне провального наступления украинской армии. Об этом политик написал в социальной сети.
Министр сообщил, что украинское командование должно ввести новую философию по отношению к своим военнослужащим. По его словам, их надо обеспечить всем необходимым: оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а также питанием и медикаментами.
"Следующий приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, и как можно больше", — заявил Умеров.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны Украины проверит работу всех подведомственных направлений и создаст новую "концепцию трансформации оборонной системы" страны. Об этом заявил Умеров, выступая 6 сентября перед Верховной радой.
ТАСС / ANDRII NESTERENKO / EPA