Новый министр обороны Украины заявил о потребности ВСУ в оружии

Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, вступивший в должность четыре дня назад, заявил о потребности ВСУ в вооружении на фоне провального наступления украинской армии. Об этом политик написал в социальной сети.

Министр сообщил, что украинское командование должно ввести новую философию по отношению к своим военнослужащим. По его словам, их надо обеспечить всем необходимым: оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а также питанием и медикаментами.

"Следующий приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, и как можно больше", — заявил Умеров.