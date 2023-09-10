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9 сентября, 22:28

Опубликованы кадры чудовищных разрушений после землетрясения в Марокко

Опубликовано видео последствий землетрясения в Марокко с высоты птичьего полёта

В результате недавнего смертоносного землетрясения Марокко получило чудовищные разрушения. Об этом свидетельствуют кадры с высоты птичьего полёта, опубликованные очевидцами в Сети.

Разрушенное после землетрясения Марокко. Видео © X (ранее Twitter) / @brazzanews

На кадрах можно увидеть, что стихийное бедствие уничтожило целые здания — от них остались лишь руины. Десятки людей вынуждены ютиться в палатках на улице, не понимая, куда податься. Вокруг многочисленных разрушенных зданий находятся местные жители, которые вместе со спасателями разбирают обломки.

Путин выразил соболезнования королю Марокко после разрушительного землетрясения

Путин выразил соболезнования королю Марокко после разрушительного землетрясения

Напомним, число жертв, возникших вследствие землетрясения в Марокко, возросло до 1305. Известно также о 1832 пострадавших, 1220 из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

X (ранее Twitter) / @brazzanews

Анатолий Симоненко
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