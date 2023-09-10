Опубликованы кадры чудовищных разрушений после землетрясения в Марокко

В результате недавнего смертоносного землетрясения Марокко получило чудовищные разрушения. Об этом свидетельствуют кадры с высоты птичьего полёта, опубликованные очевидцами в Сети.

На кадрах можно увидеть, что стихийное бедствие уничтожило целые здания — от них остались лишь руины. Десятки людей вынуждены ютиться в палатках на улице, не понимая, куда податься. Вокруг многочисленных разрушенных зданий находятся местные жители, которые вместе со спасателями разбирают обломки.