Опубликованы кадры чудовищных разрушений после землетрясения в Марокко
Опубликовано видео последствий землетрясения в Марокко с высоты птичьего полёта
В результате недавнего смертоносного землетрясения Марокко получило чудовищные разрушения. Об этом свидетельствуют кадры с высоты птичьего полёта, опубликованные очевидцами в Сети.
Разрушенное после землетрясения Марокко. Видео © X (ранее Twitter) / @brazzanews
На кадрах можно увидеть, что стихийное бедствие уничтожило целые здания — от них остались лишь руины. Десятки людей вынуждены ютиться в палатках на улице, не понимая, куда податься. Вокруг многочисленных разрушенных зданий находятся местные жители, которые вместе со спасателями разбирают обломки.
Напомним, число жертв, возникших вследствие землетрясения в Марокко, возросло до 1305. Известно также о 1832 пострадавших, 1220 из которых находятся в тяжёлом состоянии.
X (ранее Twitter) / @brazzanews