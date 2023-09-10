На Украине хотят убрать понятие "ограниченно годен" для военной службы

Киевские власти намерены призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, из-за которых они были ранее признаны ограниченно пригодными к военной службе. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире все украинского телемарофона.

По словам уполномоченного по правам человека, с соответствующей инициативой он выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Так, предлагается убрать формулировку "ограниченно годен". Лубинец считает, что гражданин Украины "должен быть либо годным для выполнения военной службы, либо непригодным".

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься IT", — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что на территории Незалежной было зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным. В этом вопросе профильные ведомства также будут разбираться, пояснил Лубинец.