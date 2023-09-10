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9 сентября, 23:00

На Украине хотят убрать понятие "ограниченно годен" для военной службы

Омбудсмен Украины предложил отменить статус "ограниченно годен" к воинской службе

Киевские власти намерены призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, из-за которых они были ранее признаны ограниченно пригодными к военной службе. Об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире все украинского телемарофона.

По словам уполномоченного по правам человека, с соответствующей инициативой он выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).Так, предлагается убрать формулировку "ограниченно годен". Лубинец считает, что гражданин Украины "должен быть либо годным для выполнения военной службы, либо непригодным".

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься IT", — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что на территории Незалежной было зафиксировано очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным. В этом вопросе профильные ведомства также будут разбираться, пояснил Лубинец.

Ещё одна категория украинцев может лишиться отсрочки от мобилизации

Ещё одна категория украинцев может лишиться отсрочки от мобилизации

Ранее Лайф писал, что на Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе оказались перенесённый туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), хронические заболевания крови и болезни эндокринной системы.

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pixabay

Андрей Соловьёв
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