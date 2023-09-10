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9 сентября, 23:11

Пашинян уволил начальника Службы госохраны Армении

Премьер-министр Армении Пашинян уволил начальника Службы государственной охраны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителя Службы государственной охраны республики. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

"Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны", — говорится в тексте приказа.

Стоит отметить, что о причинах кадровых перестановок не сообщается. Также известно, что на место Ованнисяна назначен Артур Гаспарян, занимавший до этого должность заместитель руководителя этой силовой структуры.

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Ранее Лайф сообщал, что Пашинян в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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kremlin.ru

Андрей Соловьёв
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