Пашинян уволил начальника Службы госохраны Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителя Службы государственной охраны республики. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

"Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны", — говорится в тексте приказа.

Стоит отметить, что о причинах кадровых перестановок не сообщается. Также известно, что на место Ованнисяна назначен Артур Гаспарян, занимавший до этого должность заместитель руководителя этой силовой структуры.