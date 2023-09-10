В России создали систему выявления фейковых ДТП

В России начали применять систему противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на НТИ "Автонет".

Журналисты рассказали, что во время подставных аварий владельцы транспортных средств пытаются оформить страховые выплаты постфактум. Чтобы избежать этого, программное обеспечение проверяет информацию с гироскопа и акселерометра на смартфоне и сопоставляет данные о столкновении.

В издании указано, что в настоящее время этой системой пользуется онлайн-сервис по страхованию автомобилей Simble. На данный момент механизмом на основе ИИ было выявлено более 150 подставных ДТП.