Автоюрист назвал способ избежать штрафа за гаджеты на лобовом стекле
Автоюрист Воропаев: Видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида
Автоюрист Лев Воропаев рассказал водителям, как избежать штрафа за размещение видеорегистратора на лобовом стекле. Он призвал автолюбителей не волноваться, а также перечислил альтернативы и обходные пути.
"Если автолюбитель сильно переживает, то видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида, тогда обзор не будет ограничен. Если переживает насчёт телефона, то его можно повесить около воздуховода", — приводит его слова Ura.ru.
При этом автоэксперт предположил, что, вероятнее всего, никто не будет придираться и наказывать людей, а при подаче жалобы насчёт видеорегистратора решение будет отменено. Более того, он напомнил, что норма уже существовала и ранее.
"Эта норма слово в слово существовала 20 лет. Сколько я работаю, ни одного штрафа не видел", — указал Воропаев.
Как уже сообщал Лайф, сегодня в нашей стране вступил в силу запрет на размещение на лобовом стекле автомобиля гаджетов, ограничивающих водителю обзор. Новость наделала много шума, а в МВД уже успокоили граждан, что полного запрета на видеорегистраторы нет.
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