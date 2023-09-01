Автоюрист назвал способ избежать штрафа за гаджеты на лобовом стекле

Автоюрист Лев Воропаев рассказал водителям, как избежать штрафа за размещение видеорегистратора на лобовом стекле. Он призвал автолюбителей не волноваться, а также перечислил альтернативы и обходные пути.

"Если автолюбитель сильно переживает, то видеорегистратор можно повесить под зеркало заднего вида, тогда обзор не будет ограничен. Если переживает насчёт телефона, то его можно повесить около воздуховода", — приводит его слова Ura.ru.

При этом автоэксперт предположил, что, вероятнее всего, никто не будет придираться и наказывать людей, а при подаче жалобы насчёт видеорегистратора решение будет отменено. Более того, он напомнил, что норма уже существовала и ранее.