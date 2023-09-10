В ЦРУ раскрыли, куда на самом деле идут выделяемые Украине деньги США

Деньги, которые Америка выделяет Украине, попадают на счета крупнейших подрядчиков Пентагона, получающих преимущества от продолжения украинского конфликта. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время дискуссии с журналистом Эндрю Наполитано.

В частности, в числе этих подрядчиков он назвал Lockheed Martin и General Dynamics — крупнейшие американские компании по производству оружия.

"Таким образом, данные средства в конечном счёте оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этой войны", — сообщил Джонсон.