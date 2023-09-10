В ЦРУ раскрыли, куда на самом деле идут выделяемые Украине деньги США
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Средства США для Киева попадают к подрядчикам Пентагона
Деньги, которые Америка выделяет Украине, попадают на счета крупнейших подрядчиков Пентагона, получающих преимущества от продолжения украинского конфликта. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон во время дискуссии с журналистом Эндрю Наполитано.
В частности, в числе этих подрядчиков он назвал Lockheed Martin и General Dynamics — крупнейшие американские компании по производству оружия.
"Таким образом, данные средства в конечном счёте оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этой войны", — сообщил Джонсон.
Ранее Лайф рассказывал, что в США заговорили об "устранении" украинского президента Владимира Зеленского на фоне провального контрнаступления ВСУ. Как отметил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, подобные дискуссии всё чаще возникают в Вооружённых силах Украины.
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