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10 сентября, 02:06

"Россия ещё даже не начинала": В Германии заявили о катастрофических потерях ВСУ

BZ: ВСУ теряют множество бойцов, хотя РФ ещё не задействовала всей военной мощи

Россия ещё не задействовала свою военную мощь по полной программе, а солдаты ВСУ уже несут невосполнимые потери, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьёзных успехов. <…> Россия, напротив, ещё не развернула основную часть своих военных сил", — указано в публикации.

Журналисты предположили, что западное оружие, которое готовится к поставке на Украину, не сумеет вывести ВСУ из слишком тяжёлого состояния, а кадровые потери не будут восполнены.

ВСУ потеряли более 1000 военных в четырёх провальных атаках под Донецком

ВСУ потеряли более 1000 военных в четырёх провальных атаках под Донецком

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что только за минувшую неделю было уничтожено более 2100 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, на этом же направлении наши бойцы уничтожили 23 украинских танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии, добавили в оборонном ведомстве.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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