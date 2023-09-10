"Россия ещё даже не начинала": В Германии заявили о катастрофических потерях ВСУ

Россия ещё не задействовала свою военную мощь по полной программе, а солдаты ВСУ уже несут невосполнимые потери, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьёзных успехов. <…> Россия, напротив, ещё не развернула основную часть своих военных сил", — указано в публикации.

Журналисты предположили, что западное оружие, которое готовится к поставке на Украину, не сумеет вывести ВСУ из слишком тяжёлого состояния, а кадровые потери не будут восполнены.