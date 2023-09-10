Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 01:43

Сборная Германии по футболу с разгромным счётом проиграла Японии

Сборная Германии по футболу крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче, который состоялся вечером 9 сентября в Вольфсбурге.

Счёт открыли гости — на 11-й минуте отличился Дзюня Ито. Немцы вскоре ответили на это голом Лероя Сане, однако спустя три минуты японцы опять вырвались вперёд благодаря забитому мячу Аясэ Уэды. На последних минутах Такума Асано и Ао Танака довели матч до разгрома — 4:1.

Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Некоторые эксперты считают, что этот матч может стать последним для наставника сборной ФРГ Ханса-Дитера Флика.

Новый юный талант Испании дебютировал в сборной с рекордом

Новый юный талант Испании дебютировал в сборной с рекордом

Ранее Лайф писал, что нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оформил дубль в матче против Боливии (5:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Два гола позволили спортсмену побить достижение легендарного Пеле.

Обложка ©

pixabay

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Япония
  • Германия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров