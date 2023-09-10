Сборная Германии по футболу с разгромным счётом проиграла Японии

Сборная Германии по футболу крупно проиграла команде Японии в товарищеском матче, который состоялся вечером 9 сентября в Вольфсбурге.

Счёт открыли гости — на 11-й минуте отличился Дзюня Ито. Немцы вскоре ответили на это голом Лероя Сане, однако спустя три минуты японцы опять вырвались вперёд благодаря забитому мячу Аясэ Уэды. На последних минутах Такума Асано и Ао Танака довели матч до разгрома — 4:1.

Сборная Германии не может победить на протяжении пяти игр подряд. Некоторые эксперты считают, что этот матч может стать последним для наставника сборной ФРГ Ханса-Дитера Флика.