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10 сентября, 04:23

В МЧС сообщили о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

В Приморье от воды освободились четыре населённых пункта, ситуация стабилизируется

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется: за сутки от воды освободились ещё четыре населённых пункта. Подтопленных участков дорог и отрезанных территорий нет, сообщили в телеграм-канале представители МЧС России.

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется. Видео © t.me / МЧС России

"За сутки от воды освободились четыре населённых пункта, 12 придомовых территорий, просушено 25 домов, откачана вода из подвалов 12 жилых домов. В трёх пунктах временного размещения находятся 118 человек, в том числе 26 детей", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что всего с начала работ просушено 1821 здание, откачана вода из подвалов 1549 жилых домов. Также спасателями была оказана адресная помощь в 4382 случаях.

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Ранее Лайф писал, что власти Приморья подсчитали предварительный ущерб от тайфунов. Первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина на внеочередном заседании регионального законодательного собрания сообщила об ущербе в десять миллиардов рублей.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Андрей Соловьёв
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