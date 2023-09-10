В МЧС сообщили о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется: за сутки от воды освободились ещё четыре населённых пункта. Подтопленных участков дорог и отрезанных территорий нет, сообщили в телеграм-канале представители МЧС России.

Паводковая ситуация в Приморье стабилизируется. Видео © t.me / МЧС России

"За сутки от воды освободились четыре населённых пункта, 12 придомовых территорий, просушено 25 домов, откачана вода из подвалов 12 жилых домов. В трёх пунктах временного размещения находятся 118 человек, в том числе 26 детей", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что всего с начала работ просушено 1821 здание, откачана вода из подвалов 1549 жилых домов. Также спасателями была оказана адресная помощь в 4382 случаях.