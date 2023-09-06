Власти Приморья подсчитали предварительный ущерб от тайфунов
Власти Приморья оценили предварительный ущерб от тайфунов в 10 миллиардов рублей
Нанесённый тайфуном ущерб Приморскому краю оценивается примерно в десять миллиардов рублей. Об этом заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина на внеочередном заседании регионального законодательного собрания.
"По предварительной оценке, уже порядка десяти миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфуна", — пояснила Щербина на заседании регионального законодательного собрания.
По её словам, выплаты компенсаций пострадавшему от паводков населению уже начались. Сумма выплат зависит от степени ущерба. На эти цели предусмотрено порядка двух миллиардов, однако данные цифры предварительные.
Мощные ливни накрыли Приморье ещё в начале августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. 30 августа ливень разрушил несколько мостов в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села. В последний день лета военные на корабле вывозили людей из затопленного района Приморья. Пострадавшим от паводков пообещали предоставить новое жильё до конца года.
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