Власти Приморья подсчитали предварительный ущерб от тайфунов

Нанесённый тайфуном ущерб Приморскому краю оценивается примерно в десять миллиардов рублей. Об этом заявила первый вице-губернатор, председатель правительства края Вера Щербина на внеочередном заседании регионального законодательного собрания.

"По предварительной оценке, уже порядка десяти миллиардов ущерба в результате прохождения на территории Приморского края тайфуна", — пояснила Щербина на заседании регионального законодательного собрания.