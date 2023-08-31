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31 августа, 03:43

Корабли Тихоокеанского флота пришли на помощь жителям затопленного в Приморье села

Корабли ТОФ начали эвакуацию людей из затопленного села Андреевка в Приморье

В Приморье из популярного среди отдыхающих села Андреевка эвакуируют свыше 500 человек. Причина — затопление после мощного циклона. Как заявили в администрации Хасанского округа, на помощь жителям выдвинулись корабли Тихоокеанского флота (ТОФ). Она будет осуществляться в порту Зарубино.

Корабль ТОФ готовится эвакуировать жителей Приморья. Видео © t.me / Администрация Хасанского округа

"В Андреевке началась эвакуация людей в Зарубино. В текущий момент эвакуируют более 500 человек. В обед прибудут корабли ТОФ, которые их доставят во Владивосток. Эвакуационные рейсы будут курсировать в течение трёх дней", — указано в сообщении.

Местные жители рассказали об обстановке в затопленном селе. По их словам, сейчас там сформировалась длинная очередь из машин, которые готовятся к эвакуации. Стоит заметить, что отряд ТОФ за один переход из Зарубина во Владивосток может перевезти 40 единиц транспорта и порядка 700 человек.

Известно, что отряд ТОФ возглавляет большой десантный корабль (БДК) "Николай Вилков".

Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села в Приморье

Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села в Приморье

Напомним, в Приморье с начала августа начались ливни, а 25 августа власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. Общий ущерб, нанесённый стихией, уже достиг 7 млрд рублей.


Обложка ©

t.me / Администрация Хасанского округа

Анатолий Симоненко
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