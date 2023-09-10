Шерпа Индии Кант заявил, что почти 200 часов заняло согласование декларации G20

На саммите G20 в Нью-Дели на согласование совместной декларации лидеров "Большой двадцатки" потребовалось почти 200 часов, заявил шерпа Индии в группе Амитабх Кант в беседе с телеканалом NDTV.

По его словам, согласование документа "сломалось" на пункте об Украине, который был принят ещё на прошлогоднем саммите на Бали. Впоследствии Кант записал на одной из встреч 15 основных принципов, которые должны были соблюдать страны – участницы G20. В какой-то момент начались двусторонние встречи с каждым представителем "Большой двадцатки", которые в итоге были признаны эффективными.

"Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов конфликта. Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект", — сказал индийский дипломат.