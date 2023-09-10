Илон Маск раскрыл, кто на самом деле управляет США

Американский предприниматель Илон Маск раскрыл, кто является истинным президентом Соединённых Штатов. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Таким образом он отреагировал на пост представителя Республиканской партии Штатов Боба Маккобба, который написал, что тому, кто управляет действующим президентом страны Джо Байденом, нужно объявить импичмент.

Ранее Лайф писал, что Байден не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20. Он дважды пытался проговорить имя Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, но ничего не вышло. Судя по выражению лица наследного принца, он был явно недоволен такой позорной оговоркой.