Российская теннисистка Гурьева выиграла юниорский US Open в паре с румынкой Гаэ
Россиянка Анастасия Гурьева в дуэте с румынкой Марой Гаэ в трёх сетах победила в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в юниорском парном разряде. Турнир проходил в Нью-Йорке.
В финальном матче Гурьева и Гаэ обыграли японок Сару Саито и Нанаку Сато со счётом 1:6, 7:5, 10:8. Встреча длилась один час 18 минут. Для 18-летней российской теннисистки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США и вышел в финал. В решающем поединке ему будет противостоять серб Новак Джокович.