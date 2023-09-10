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10 сентября, 06:16

Российская теннисистка Гурьева выиграла юниорский US Open в паре с румынкой Гаэ

Россиянка Анастасия Гурьева в дуэте с румынкой Марой Гаэ в трёх сетах победила в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в юниорском парном разряде. Турнир проходил в Нью-Йорке.

В финальном матче Гурьева и Гаэ обыграли японок Сару Саито и Нанаку Сато со счётом 1:6, 7:5, 10:8. Встреча длилась один час 18 минут. Для 18-летней российской теннисистки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Даниил Медведев одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США и вышел в финал. В решающем поединке ему будет противостоять серб Новак Джокович.

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Американка Гауфф выиграла Открытый чемпионат США по теннису

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Пресс-служба ITF

Иван Косицын
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