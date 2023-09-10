Российская теннисистка Гурьева выиграла юниорский US Open в паре с румынкой Гаэ

Россиянка Анастасия Гурьева в дуэте с румынкой Марой Гаэ в трёх сетах победила в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в юниорском парном разряде. Турнир проходил в Нью-Йорке.

В финальном матче Гурьева и Гаэ обыграли японок Сару Саито и Нанаку Сато со счётом 1:6, 7:5, 10:8. Встреча длилась один час 18 минут. Для 18-летней российской теннисистки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.