Путин выразил соболезнования лидеру Мали в связи с терактом 7 сентября

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером переходного периода Мали Ассими Гоитой выразил соболезнования в связи с терактом на северо-востоке этой африканской страны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин выразил соболезнования в связи с осуществлённой террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали", — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора лидеры обсудили взаимодействие в торговле и борьбе с терроризмом. Также стороны сошлись во мнении о необходимости урегулирования ситуации в Нигере политико-дипломатическим путём. Кроме того, Гоита поблагодарил Путина за поддержку при голосовании в Совбезе ООН в вопросе о снятии международных санкций с Мали.

В минувший четверг, 7 сентября, боевики обстреляли пассажиров судна "Томбукту", а также лагерь армии Мали в городе Гао. Жертвами нападения стали минимум 64 человека, среди них как мирные жители, так и военные. В ответ, по данным временного правительства, было убито около 50 террористов. В стране объявлен трёхдневный национальный траур.