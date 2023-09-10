Сборная Канады обыграла США и впервые в истории стала призёром Кубка мира по баскетболу

Мужская сборная Канады сенсационно обыграла команду США в матче за третье место Кубка мира по баскетболу. Прошедшая в Маниле встреча завершилась после овертайма со счётом 127:118 в пользу канадцев.

Самым результативным игроком матча стал представитель Канады Диллон Брукс, в его активе 39 очков. В финале турнира сборная Германии сыграет с командой Сербии. Канадцы впервые в истории стали призёрами Кубка мира по баскетболу. До этого лучшим достижением данной сборной на Кубке мира было шестое место (1982-й, 1986-й).

При этом сборная США осталась без наград мирового первенства второй раз подряд. В 2019 году американцы уступили в четвертьфинале сборной Франции.