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Регион
Опубликовано 10 сентября 2023, 12:18
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Американский экономист рассказал, как успехи СВО застали США врасплох

Экономист Вольф: Успехи России в зоне СВО застали врасплох США

Успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине застали США врасплох и выявили их слабость. Такое заявление сделал американский экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue works.

"Соединённым Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — Прим. Лайфа) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они всё равно не преуспели", — подчеркнул он.

По словам эксперта, политика США ударила по самим же американцам. И пока Соединённые Штаты вместе с союзниками по "Большой семёрке" переживают упадок, БРИКС становится сильнее. Пытаясь навредить объединению, Америка решила подорвать возможности РФ и развязать конфликт на Украине, но эти попытки были тщетны.

Успехи Российской армии озадачили США и Европу
Успехи Российской армии озадачили США и Европу

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России на Украине. По его мнению, некоторые страны теперь стараются минимизировать последствия этого для себя.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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