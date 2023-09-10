Успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине застали США врасплох и выявили их слабость. Такое заявление сделал американский экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue works.

"Соединённым Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — Прим. Лайфа) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они всё равно не преуспели", — подчеркнул он.

По словам эксперта, политика США ударила по самим же американцам. И пока Соединённые Штаты вместе с союзниками по "Большой семёрке" переживают упадок, БРИКС становится сильнее. Пытаясь навредить объединению, Америка решила подорвать возможности РФ и развязать конфликт на Украине, но эти попытки были тщетны.