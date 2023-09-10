Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 12:18

Американский экономист рассказал, как успехи СВО застали США врасплох

Экономист Вольф: Успехи России в зоне СВО застали врасплох США

Успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине застали США врасплох и выявили их слабость. Такое заявление сделал американский экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue works.

"Соединённым Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им (ВСУ. — Прим. Лайфа) танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они всё равно не преуспели", — подчеркнул он.

По словам эксперта, политика США ударила по самим же американцам. И пока Соединённые Штаты вместе с союзниками по "Большой семёрке" переживают упадок, БРИКС становится сильнее. Пытаясь навредить объединению, Америка решила подорвать возможности РФ и развязать конфликт на Украине, но эти попытки были тщетны.

"Прожигают броню насквозь": Успехи Российской армии озадачили США и Европу

"Прожигают броню насквозь": Успехи Российской армии озадачили США и Европу

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России на Украине. По его мнению, некоторые страны теперь стараются минимизировать последствия этого для себя.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров