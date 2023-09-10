Премьеру Грузии потребовали объявить импичмент из-за скандала с самолётом
В Грузии призвали к импичменту премьера Гарибашвили из-за скандала с самолётом
Ираклий Гарибашвили. Обложка © ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Грузинская оппозиционная партия "Лело для Грузии" потребовала отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Скандал разгорелся после поездки политика в США, его обвиняют в том, что для перелёта он якобы использовал государственный самолёт.
"Лело" приняла решение начать процедуру импичмента в связи с возможным преступлением, совершённым Гарибашвили", — сообщил член политсовета партии Леван Самушия в ходе брифинга.
Накануне вышло расследование оппозиционной грузинской телекомпании "Пирвели", в котором утверждается, что в августе текущего года Гарибашвили отправился в США, чтобы поддержать сына в связи с его поступлением в Пенсильванский университет. При этом чартер, который премьер использовал для полёта в Соединённые Штаты, якобы обошёлся бюджету Грузии в 200 тысяч лари (более 75 тысяч долларов). В администрации политика заявляют, что Гарибашвили оплатил поездку из собственного кармана. Сам же премьер пока ситуацию никак не комментировал.
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Ранее Лайф сообщал, что партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за её несогласованной с правительством страны поездки в Европу. Там она встретилась с президентом Германии Вальтером Штайнмайером.