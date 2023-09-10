Премьеру Грузии потребовали объявить импичмент из-за скандала с самолётом

Грузинская оппозиционная партия "Лело для Грузии" потребовала отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Скандал разгорелся после поездки политика в США, его обвиняют в том, что для перелёта он якобы использовал государственный самолёт.

Накануне вышло расследование оппозиционной грузинской телекомпании "Пирвели", в котором утверждается, что в августе текущего года Гарибашвили отправился в США, чтобы поддержать сына в связи с его поступлением в Пенсильванский университет. При этом чартер, который премьер использовал для полёта в Соединённые Штаты, якобы обошёлся бюджету Грузии в 200 тысяч лари (более 75 тысяч долларов). В администрации политика заявляют, что Гарибашвили оплатил поездку из собственного кармана. Сам же премьер пока ситуацию никак не комментировал.