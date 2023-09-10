Сильный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи в Махачкале
В Махачкале сильный ветер повалил десятки деревьев. Из-за непогоды в городе также оборваны линии электропередачи и троллейбусные линии.
Последствия ураганного ветра в Махачкале. Видео © T.me / mash_gor
В мэрии Махачкалы уточнили, что городские службы устраняют последствия разгула стихии. Из-за погодных условий в городе был перенесён ежегодный забег "Атлетика-2023". Организаторы подчеркнули, что проведение мероприятия небезопасно для его участников. Ветер повалил баннеры и металлические конструкции, установленные на центральной площади города. В Дагестане в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, град и порывистый ветер.
Ранее сообщалось, что в южной части Бразилии как минимум 22 человека погибли в результате разрушительного шторма. От стихии пострадало около 60 городов.
T.me / mash_gor