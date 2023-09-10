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10 сентября, 12:27

Сильный ветер повалил деревья и оборвал линии электропередачи в Махачкале

В Махачкале сильный ветер повалил десятки деревьев. Из-за непогоды в городе также оборваны линии электропередачи и троллейбусные линии.

Последствия ураганного ветра в Махачкале. Видео © T.me / mash_gor

В мэрии Махачкалы уточнили, что городские службы устраняют последствия разгула стихии. Из-за погодных условий в городе был перенесён ежегодный забег "Атлетика-2023". Организаторы подчеркнули, что проведение мероприятия небезопасно для его участников. Ветер повалил баннеры и металлические конструкции, установленные на центральной площади города. В Дагестане в ближайшее время синоптики прогнозируют ливни, град и порывистый ветер.

Россиян среди пострадавших от ливней в Стамбуле нет

Россиян среди пострадавших от ливней в Стамбуле нет

Ранее сообщалось, что в южной части Бразилии как минимум 22 человека погибли в результате разрушительного шторма. От стихии пострадало около 60 городов.

Обложка ©

T.me / mash_gor

Иван Косицын
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