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10 сентября, 13:21

ЕС и Китай планируют до конца 2023 года провести двусторонний саммит

ЕС и Китай до конца нынешнего года планируют провести двусторонний саммит. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии.

В нём уточняется, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений.

"Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС – Китай до конца года", — указано в заявлении.

В связи с этим Мишель подчеркнул важность проведения отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита, "таких как 10-й экономический и торговый диалог, стратегический диалог по внешней политике, цифровой диалог". Глава Евросовета также отметил, что ЕС и КНР нужно совместно работать для решения глобальных проблем. По его словам, Евросоюз и Пекин являются важными торгово-экономическими партнёрами, поэтому необходимо сохранить сбалансированные и взаимовыгодные отношения. При этом Ли Цян в ходе встречи с Мишелем заметил, что Китай позиционирует себя как надёжного друга и партнёра ЕС.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно создать альтернативу инициативе КНР "Один пояс — один путь". Тогда она рассказала о пакете в 600 миллиардов евро. Председатель ЕК отметила, что проект запускают ЕС, США и другие страны для инвестиций в инфраструктуру на Глобальном Юге.

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Иван Косицын
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