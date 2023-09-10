ЕС и Китай планируют до конца 2023 года провести двусторонний саммит

ЕС и Китай до конца нынешнего года планируют провести двусторонний саммит. Об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индии.

В нём уточняется, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и подтвердили заинтересованность в сохранении стабильных и конструктивных отношений.

"Председатель Мишель подтвердил общую заинтересованность в проведении саммита ЕС – Китай до конца года", — указано в заявлении.

В связи с этим Мишель подчеркнул важность проведения отраслевых диалогов на высоком уровне в преддверии саммита, "таких как 10-й экономический и торговый диалог, стратегический диалог по внешней политике, цифровой диалог". Глава Евросовета также отметил, что ЕС и КНР нужно совместно работать для решения глобальных проблем. По его словам, Евросоюз и Пекин являются важными торгово-экономическими партнёрами, поэтому необходимо сохранить сбалансированные и взаимовыгодные отношения. При этом Ли Цян в ходе встречи с Мишелем заметил, что Китай позиционирует себя как надёжного друга и партнёра ЕС.