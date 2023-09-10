США поставили на Украину первую партию ядерного топлива

Украинская компания "Энергоатом" получила первую партию ядерного топлива из Соединённых Штатов. Об этом заявил глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада".

"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", — сказал министр.

По его словам, Незалежная уже официально сотрудничает с Финляндией, Чехией и Словакией, "чтобы вообще заменить Россию в этом сегменте".