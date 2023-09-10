США поставили на Украину первую партию ядерного топлива
Минэнерго Украины заявило о поставке первой партии ядерного топлива из США
Украинская компания "Энергоатом" получила первую партию ядерного топлива из Соединённых Штатов. Об этом заявил глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко в эфире телеканала "Рада".
"Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами", — сказал министр.
По его словам, Незалежная уже официально сотрудничает с Финляндией, Чехией и Словакией, "чтобы вообще заменить Россию в этом сегменте".
Ранее эксперт оценил шансы Украины пережить новый коммунальный коллапс. Как объяснил политолог Иван Скориков, подобного рода проблемы возникали в Незалежной и до СВО, но вот после они усугубились. В скором времени там начнутся веерные отключения воды, света и отопления.
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