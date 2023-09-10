Теннисистка Пивоварова раскрыла, что поможет Медведеву победить Джоковича в финале US Open

Экс вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что для сербского теннисиста Новака Джоковича финал Открытого чемпионата США (US Open) против россиянина Даниила Медведева станет настоящим испытанием. Она отметила, что наш соотечественник сейчас находится в хорошей форме.

"У Новака будут определённые психологические сложности: ему нужно будет вновь сыграть в финале US Open против Даниила [Медведева]. Это станет для него испытанием", — приводит слова теннисистки "Газета.ru".

В 2021 году Медведев уверенно обыграл Джоковича в финале US Open. Та встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. Нынешний финал турнира Большого шлема, в котором вновь сойдутся эти два теннисиста, состоится 10 сентября, начало запланировано на 23:00 по московскому времени.