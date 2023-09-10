На ВЭФ показали новый пикап, который будут выпускать в Приморье
Компания "Соллерс" презентовала новый российский пикап ST6
Пикап ST6. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Российская компания "Соллерс" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) презентовала новый пикап ST6. Серийное производство данного автомобиля будет запущено в Приморском крае в ближайшей перспективе, рассказал представитель автоконцерна.
"На данный момент планируется два типа автомобилей — с дизельным и бензиновым двигателем", — приводит ТАСС его слова.
Пикап ST6 представляет собой лицензионную копию китайского JAC T6 2015 года выпуска. Согласно технической составляющей, это полноприводный автомобиль с механической шестиступенчатой коробкой передач. Выпускать его будут с двумя вариантами двигателей — бензиновым (2,0 литра) и дизельным (2,0 литра). Стоимость пикапа пока неизвестна.
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