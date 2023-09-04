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4 сентября, 11:44

Собянин запустил серийное производство нового седана "Москвич-6"

<p>Сергей Собянин за рулём автомобиля "Москвич-6". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/6905" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Собянин</a></p>

Сергей Собянин за рулём автомобиля "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин

На автозаводе "Москвич" открылась серийная сборка новой модели автомобилей — седана "Москвич-6". Запустили производство мэр российской столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

  • Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
    Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
  • Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
    Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
  • Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
    Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
  • Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
    Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
  • Сергей Собянин на запуске производства нового "Москвича-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
    Сергей Собянин на запуске производства нового "Москвича-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
  • Запуск производства нового "Москвича-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
    Запуск производства нового "Москвича-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин

Новый "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин

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"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, а сегодня уже произведено 26 тысяч машин", — подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что завод сумел преодолеть санкционное давление и конкуренцию со стороны других производителей, а также запустил новые технологии и комплектации для нового автомобиля. Мэр Москвы отметил, что это произошло благодаря коллективу завода, его команде управленцев и "КамАЗу", который "вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне". Кроме того, Собянин заметил, что это был первый этап. На втором нужно будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. А на третьем этапе следует создать собственную платформу уже полностью российской машины.

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

Стало известно, когда "Москвич" начнёт выпускать ещё две модели

"Москвич-6" будет доступен в трёх комплектациях — базовой и более дорогих и в пяти цветах. Продажи нового городского седана планируется начать в конце октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич-6". Также на стенде компании показали городской кроссовер "Москвич-3" и электромобиль "Москвич-3е".

Иван Косицын
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