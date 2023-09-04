Собянин запустил серийное производство нового седана "Москвич-6"
Сергей Собянин за рулём автомобиля "Москвич-6". Обложка © Telegram / Сергей Собянин
На автозаводе "Москвич" открылась серийная сборка новой модели автомобилей — седана "Москвич-6". Запустили производство мэр российской столицы Сергей Собянин и гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.
"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, а сегодня уже произведено 26 тысяч машин", — подчеркнул градоначальник.
Собянин добавил, что завод сумел преодолеть санкционное давление и конкуренцию со стороны других производителей, а также запустил новые технологии и комплектации для нового автомобиля. Мэр Москвы отметил, что это произошло благодаря коллективу завода, его команде управленцев и "КамАЗу", который "вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне". Кроме того, Собянин заметил, что это был первый этап. На втором нужно будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. А на третьем этапе следует создать собственную платформу уже полностью российской машины.
"Москвич-6" будет доступен в трёх комплектациях — базовой и более дорогих и в пяти цветах. Продажи нового городского седана планируется начать в конце октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что на выставке "Станция Манеж" представили новый лифтбэк "Москвич-6". Также на стенде компании показали городской кроссовер "Москвич-3" и электромобиль "Москвич-3е".