Собянин запустил серийное производство нового седана "Москвич-6"

"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, а сегодня уже произведено 26 тысяч машин", — подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что завод сумел преодолеть санкционное давление и конкуренцию со стороны других производителей, а также запустил новые технологии и комплектации для нового автомобиля. Мэр Москвы отметил, что это произошло благодаря коллективу завода, его команде управленцев и "КамАЗу", который "вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне". Кроме того, Собянин заметил, что это был первый этап. На втором нужно будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. А на третьем этапе следует создать собственную платформу уже полностью российской машины.