Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что был удивлён тактикой украинской армии, которая не предприняла никаких попыток атаковать российскую линию обороны в момент её подготовки. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу Dialogue works.

По его словам, российские войска не строили линию обороны втайне. При этом ВСУ даже не попытались атаковать эти позиции ракетами или артиллерией.

"Чего они ожидали? Было очевидно, что они могли хотя бы попытаться сорвать подготовку, но они не пошли на это", — подчеркнул Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ назвал разведывательной халатностью тот факт, что представители Вашингтона и Киева не смогли адекватно оценить мощь российской обороны. Как он указал, ВС РФ открыто укрепляли позиции: привозили и заливали бетон, рыли окопы, врывали в землю "зубы дракона". Джонсон заметил, что теперь украинские военные обнаружили, что не могут прорвать даже первую линию обороны.