Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу, обыграв Сербию
Финал чемпионата мира по баскетболу между сборными Германии и Сербии. Обложка © ТАСС / AP / Michael Conroy
Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Команда из ФРГ в финале Кубка мира в Маниле со счётом 83:77 обыграла сербов. Основными фаворитами турнира были Канады и США, однако они в результате оказались на третьем и четвёртом месте соответственно.
Самым результативным игроком финала стал 29-летний немецкий баскетболист Деннис Шрёдер. В сборной Сербии больше всего очков набрал 28-летний Алекса Аврамович из "Партизана". Отметим, что Германия в ходе турнира выиграла все восемь матчей.
Ранее Лайф писал, что сборная Канады обыграла США и впервые в истории стала призёром Кубка мира по баскетболу. Встреча, которая прошла в Маниле, завершилась после овертайма со счётом 127:118.