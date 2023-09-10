Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу, обыграв Сербию

Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Команда из ФРГ в финале Кубка мира в Маниле со счётом 83:77 обыграла сербов. Основными фаворитами турнира были Канады и США, однако они в результате оказались на третьем и четвёртом месте соответственно.

Самым результативным игроком финала стал 29-летний немецкий баскетболист Деннис Шрёдер. В сборной Сербии больше всего очков набрал 28-летний Алекса Аврамович из "Партизана". Отметим, что Германия в ходе турнира выиграла все восемь матчей.