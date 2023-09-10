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10 сентября, 15:12

Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу, обыграв Сербию

<p>Финал чемпионата мира по баскетболу между сборными Германии и Сербии. Обложка © ТАСС / AP / Michael Conroy</p>

Финал чемпионата мира по баскетболу между сборными Германии и Сербии. Обложка © ТАСС / AP / Michael Conroy

Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Команда из ФРГ в финале Кубка мира в Маниле со счётом 83:77 обыграла сербов. Основными фаворитами турнира были Канады и США, однако они в результате оказались на третьем и четвёртом месте соответственно.

Самым результативным игроком финала стал 29-летний немецкий баскетболист Деннис Шрёдер. В сборной Сербии больше всего очков набрал 28-летний Алекса Аврамович из "Партизана". Отметим, что Германия в ходе турнира выиграла все восемь матчей.

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Ранее Лайф писал, что сборная Канады обыграла США и впервые в истории стала призёром Кубка мира по баскетболу. Встреча, которая прошла в Маниле, завершилась после овертайма со счётом 127:118.

Никита Осипов
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