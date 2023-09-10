СК России расследует уничтожение дронами избирательного участка в Запорожье

Следователи намерены установить детали произошедшего, а также дать правовую оценку действиям всех причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок. Как отметил замглавы ЦИК России Николай Булаев, никого из членов избиркома там в момент инцидента, к счастью, не было.