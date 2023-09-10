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10 сентября, 17:11

СК России расследует уничтожение дронами избирательного участка в Запорожье

Следственный комитет России расследует факт уничтожения дронами избирательного участка в Запорожской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Следователи СКР будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Следователи намерены установить детали произошедшего, а также дать правовую оценку действиям всех причастных к атаке лиц.

Памфилова назвала терактом удар дронов по избирательному участку в Запорожье

Памфилова назвала терактом удар дронов по избирательному участку в Запорожье

Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок. Как отметил замглавы ЦИК России Николай Булаев, никого из членов избиркома там в момент инцидента, к счастью, не было.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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