СК России расследует уничтожение дронами избирательного участка в Запорожье
Следственный комитет России расследует факт уничтожения дронами избирательного участка в Запорожской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Следователи СКР будут расследовать факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области", — говорится в сообщении.
Следователи намерены установить детали произошедшего, а также дать правовую оценку действиям всех причастных к атаке лиц.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок. Как отметил замглавы ЦИК России Николай Булаев, никого из членов избиркома там в момент инцидента, к счастью, не было.
ТАСС / Владимир Гердо