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10 сентября, 07:30
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Ночью в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок

ЦИК: В Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок

В Запорожской области один из избирательных участков был уничтожен в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

В беседе с журналистами он указал, что атака была совершена в ночь на 10 сентября. Никого из членов избирательной комиссии там в момент инцидента не было.

В Киеве похвастались атакой дронов на несуществующий избирательный штаб в Запорожье

В Киеве похвастались атакой дронов на несуществующий избирательный штаб в Запорожье

"Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу", — сказал Булаев.

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка.

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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