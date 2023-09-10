Ночью в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок

В Запорожской области один из избирательных участков был уничтожен в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

В беседе с журналистами он указал, что атака была совершена в ночь на 10 сентября. Никого из членов избирательной комиссии там в момент инцидента не было.