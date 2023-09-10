Ночью в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок
ЦИК: В Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок
В Запорожской области один из избирательных участков был уничтожен в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
В беседе с журналистами он указал, что атака была совершена в ночь на 10 сентября. Никого из членов избирательной комиссии там в момент инцидента не было.
"Понятно, что это цель запугать, чтобы люди не вышли на работу", — сказал Булаев.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка.
T.me / V_Zelenskiy_official