Памфилова назвала терактом удар дронов по избирательному участку в Запорожье

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала терактом уничтожение дронами избирательного участка в Запорожской области. Она подчеркнула, что этой атаке дал добро Запад, который продолжает накачивать Украину вооружением.

"Это террористический акт, которому Запад дал добро, поставляя оружие. И в Белгородской, и в Брянской областях, там что, части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья, это было целенаправленно", — сказала Памфилова в разговоре с журналистами.