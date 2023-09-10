Памфилова назвала терактом удар дронов по избирательному участку в Запорожье
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала терактом уничтожение дронами избирательного участка в Запорожской области. Она подчеркнула, что этой атаке дал добро Запад, который продолжает накачивать Украину вооружением.
"Это террористический акт, которому Запад дал добро, поставляя оружие. И в Белгородской, и в Брянской областях, там что, части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья, это было целенаправленно", — сказала Памфилова в разговоре с журналистами.
Ранее стало известно, что в ночь на 10 сентября в Запорожской области дронами был уничтожен избирательный участок. Как отметил замглавы ЦИК России Николай Булаев, никого из членов избиркома там в момент инцидента, к счастью, не было.
Лайф напоминает: 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них: "Выборы идут под дулом автоматов" и "Регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.
Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев