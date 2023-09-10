На выборах главы Магаданской области победил действующий губернатор Носов

За Носова свои голоса отдали 72,39% избирателей. Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко по итогам выборов получил 10,67% голосов, Роман Исаев от ЛДПР — 8,75% голосов, а Олег Прикоки от СРЗП — 5,77%.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил действующего мэра Москвы Сергея Собянина с победой на выборах. Градоначальник по итогам онлайн-голосования набирает, предварительно, более двух миллионов голосов. На втором месте пока расположился Леонид Зюганов, затем — Борис Чернышов.