ЦИК: Собянин набирает 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов

Мэр Москвы Сергей Собянин набрал 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Среди онлайн-избирателей за Собянина проголосовало 77,05%. На втором месте Леонид Зюганов (КПРФ) — 7,96%. Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,98% электронных голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") — 5,12%, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") — 3,89%. Мэра Москвы уже поздравили с победой в ЦИК.