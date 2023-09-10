ЦИК: Собянин набирает 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов
Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Мэр Москвы Сергей Собянин набрал 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.
"Предварительные итоги голосования. Протоколов УИК: 2,59%. Собянин Сергей Семёнович: число голосов — 871 (76,74%). Зюганов Леонид Андреевич: число голосов — 88 (7,75%)", — следует из данных ЦИК.
Среди онлайн-избирателей за Собянина проголосовало 77,05%. На втором месте Леонид Зюганов (КПРФ) — 7,96%. Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,98% электронных голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") — 5,12%, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") — 3,89%. Мэра Москвы уже поздравили с победой в ЦИК.
С 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.