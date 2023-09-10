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10 сентября, 19:12

ЦИК: Собянин набирает 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов

<p>Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мэр Москвы Сергей Собянин набрал 76,64% голосов на выборах после обработки 2,59% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

"Предварительные итоги голосования. Протоколов УИК: 2,59%. Собянин Сергей Семёнович: число голосов — 871 (76,74%). Зюганов Леонид Андреевич: число голосов — 88 (7,75%)", — следует из данных ЦИК.

Среди онлайн-избирателей за Собянина проголосовало 77,05%. На втором месте Леонид Зюганов (КПРФ) — 7,96%. Кандидат от ЛДПР Борис Чернышов набрал 5,98% электронных голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") — 5,12%, Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") — 3,89%. Мэра Москвы уже поздравили с победой в ЦИК.

"Спасибо за гражданскую позицию": Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

"Спасибо за гражданскую позицию": Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

С 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.

Никита Осипов
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