ЦИК: Воробьёв, предварительно, лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,01%
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, согласно предварительным данным, набирает 84,01% (88 тысяч голосов) после подсчёта 4,05% бюллетеней. Данные отражены в пресс-центре ЦИК.
"Предварительные итоги голосования, протоколов УИК: 4,05%. Первое место — Воробьёв Андрей Юрьевич, "Единая Россия", 88 769, число голосов — 83,74%", — указали в Центризбиркоме.
На второй позиции — кандидат от КПРФ Александр Наумов с 6,14%, на третьей — Кирилл Жигарев из ЛДПР с 4,86%, а на четвёртой — Анатолий Никитин из СР с 3,85%.
Сам Воробьёв выразил благодарность всем жителям Подмосковья, которые приняли участие в голосовании.
"Выборы — всегда очень ответственный рубеж, и мы постарались провести максимальное количество разговоров, встреч и работы. И, естественно, это невозможно сделать одному человеку. Вся команда работала, поэтому я хочу их поблагодарить. И прежде всего слова благодарности высказать в адрес жителей", — цитирует губернатора ТАСС.
Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил действующего мэра Москвы Сергея Собянина с победой на выборах. Градоначальник по итогам онлайн-голосования набирает, предварительно, более двух миллионов голосов. На втором месте пока расположился Леонид Зюганов, затем — Борис Чернышов.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых отдалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.