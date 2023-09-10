ЦИК: Воробьёв, предварительно, лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,01%

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, согласно предварительным данным, набирает 84,01% (88 тысяч голосов) после подсчёта 4,05% бюллетеней. Данные отражены в пресс-центре ЦИК.

"Предварительные итоги голосования, протоколов УИК: 4,05%. Первое место — Воробьёв Андрей Юрьевич, "Единая Россия", 88 769, число голосов — 83,74%", — указали в Центризбиркоме.

На второй позиции — кандидат от КПРФ Александр Наумов с 6,14%, на третьей — Кирилл Жигарев из ЛДПР с 4,86%, а на четвёртой — Анатолий Никитин из СР с 3,85%.

Сам Воробьёв выразил благодарность всем жителям Подмосковья, которые приняли участие в голосовании.

"Выборы — всегда очень ответственный рубеж, и мы постарались провести максимальное количество разговоров, встреч и работы. И, естественно, это невозможно сделать одному человеку. Вся команда работала, поэтому я хочу их поблагодарить. И прежде всего слова благодарности высказать в адрес жителей", — цитирует губернатора ТАСС.