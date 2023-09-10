Памфилова: Голосование на выборах завершено во всех регионах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах России, где проводились выборы различного уровня, завершено.

"Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам", — сказала председатель ЦИК в информационном центре комиссии.