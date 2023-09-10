Памфилова: Голосование на выборах завершено во всех регионах
Выборы мэра Москвы. Обложка © LIFE / Алексей Литвинов
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что голосование во всех регионах России, где проводились выборы различного уровня, завершено.
"Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам", — сказала председатель ЦИК в информационном центре комиссии.
Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев поздравил действующего мэра Москвы Сергея Собянина с победой на выборах. Градоначальник по итогам онлайн-голосования набирает, предварительно, более двух миллионов голосов. На втором месте пока расположился Леонид Зюганов, затем — Борис Чернышов.
Как сообщал Лайф, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования.