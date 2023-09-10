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10 сентября, 19:05

"Единая Россия" победила на выборах в Заксобрание Запорожской области

"Единая Россия" набрала более 83% голосов на выборах в Запорожской области

Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов набрала 83,01% голосов на выборах в Заксобрание Запорожской области. Об этом журналистам сообщила председатель избиркома региона Галина Катющенко.

В ходе брифинга она также уточнила, что КПРФ набрала 5,02% голосов избирателей, ЛДПР — 5,82%, а "Справедливая Россия — За правду" получила 5,13%.

Медведев оценил выступление "Единой России" на выборах

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Лайф напоминает: с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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