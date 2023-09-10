"Единая Россия" победила на выборах в Заксобрание Запорожской области

Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов набрала 83,01% голосов на выборах в Заксобрание Запорожской области. Об этом журналистам сообщила председатель избиркома региона Галина Катющенко.

В ходе брифинга она также уточнила, что КПРФ набрала 5,02% голосов избирателей, ЛДПР — 5,82%, а "Справедливая Россия — За правду" получила 5,13%.