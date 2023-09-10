Памфилова раскрыла число атак на ресурсы ЦИК
Памфилова: Ресурсы ЦИК РФ во время выборов выдержали свыше 30 тысяч DDoS-атак
Ресурсы ЦИК РФ во время выборов выдержали свыше 30 тысяч DDoS-атак. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой, интерес есть. Более 30 тысяч атак за эти дни выдержали наши интернет-ресурсы. Выдержали", — отметила она.
В информационном центре ЦИК Памфилова также подчеркнула, что запас прочности большой, поэтому стоит с оптимизмом смотреть в будущее по этому поводу.
С 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Памфилова объявила, что голосование завершено во всех регионах.
Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев