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10 сентября, 19:24

Памфилова раскрыла число атак на ресурсы ЦИК

Памфилова: Ресурсы ЦИК РФ во время выборов выдержали свыше 30 тысяч DDoS-атак

Ресурсы ЦИК РФ во время выборов выдержали свыше 30 тысяч DDoS-атак. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой, интерес есть. Более 30 тысяч атак за эти дни выдержали наши интернет-ресурсы. Выдержали", — отметила она.

В информационном центре ЦИК Памфилова также подчеркнула, что запас прочности большой, поэтому стоит с оптимизмом смотреть в будущее по этому поводу.

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С 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Памфилова объявила, что голосование завершено во всех регионах.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев

Никита Осипов
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