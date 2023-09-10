Памфилова раскрыла число атак на ресурсы ЦИК

Ресурсы ЦИК РФ во время выборов выдержали свыше 30 тысяч DDoS-атак. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Судя по количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой, интерес есть. Более 30 тысяч атак за эти дни выдержали наши интернет-ресурсы. Выдержали", — отметила она.