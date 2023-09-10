В сербском "Райффайзенбанке" прохожие заметили копии российских паспортов у окна
В "Райффайзенбанке" в Сербии на подоконнике выставлены копии российских паспортов
В Белграде в одном из отделений "Райффайзенбанка" на подоконнике лежат копии паспортов граждан РФ. При этом все данные может легко рассмотреть любой желающий, сообщает РИА "Новости".
После того как видео появилось в соцсетях, корреспондент издания лично проверил эту информацию. К его приходу документы так и не убрали. Вышеупомянутое отделение находится в историческом центре города по адресу улица Цара Душана, 78.
В администрацию банка был направлен запрос для уточнения сведений о том, почему личные документы россиян выставлены на всеобщее обозрение. Ответ пока не поступил.
Ранее IT-эксперт Шамиль Магомедов рассказывал, что мошенники часто дублируют камеру банкомата, чтобы иметь доступ к личным данным пользователей пластиковых карт. Чтобы понять, что перед вами поддельное видеоустройство, нужно внимательно изучить поверхность на наличие следов клея или увидеть неровность расположения.
ТАСС / YURI KOCHETKOV