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10 сентября, 19:55

В сербском "Райффайзенбанке" прохожие заметили копии российских паспортов у окна

В "Райффайзенбанке" в Сербии на подоконнике выставлены копии российских паспортов

В Белграде в одном из отделений "Райффайзенбанка" на подоконнике лежат копии паспортов граждан РФ. При этом все данные может легко рассмотреть любой желающий, сообщает РИА "Новости".

После того как видео появилось в соцсетях, корреспондент издания лично проверил эту информацию. К его приходу документы так и не убрали. Вышеупомянутое отделение находится в историческом центре города по адресу улица Цара Душана, 78.

В администрацию банка был направлен запрос для уточнения сведений о том, почему личные документы россиян выставлены на всеобщее обозрение. Ответ пока не поступил.

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Ранее IT-эксперт Шамиль Магомедов рассказывал, что мошенники часто дублируют камеру банкомата, чтобы иметь доступ к личным данным пользователей пластиковых карт. Чтобы понять, что перед вами поддельное видеоустройство, нужно внимательно изучить поверхность на наличие следов клея или увидеть неровность расположения.

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ТАСС / YURI KOCHETKOV

Анатолий Симоненко
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