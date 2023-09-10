В сербском "Райффайзенбанке" прохожие заметили копии российских паспортов у окна

В Белграде в одном из отделений "Райффайзенбанка" на подоконнике лежат копии паспортов граждан РФ. При этом все данные может легко рассмотреть любой желающий, сообщает РИА "Новости".

После того как видео появилось в соцсетях, корреспондент издания лично проверил эту информацию. К его приходу документы так и не убрали. Вышеупомянутое отделение находится в историческом центре города по адресу улица Цара Душана, 78.

В администрацию банка был направлен запрос для уточнения сведений о том, почему личные документы россиян выставлены на всеобщее обозрение. Ответ пока не поступил.