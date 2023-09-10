Mash: Легкомоторный самолёт атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
В девять утра 10 сентября на территории Брянской области легкомоторный самолёт с Украины атаковал вышку сотовой связи, передаёт телеграм-канал Mash.
По данным канала, в воскресенье утром серебристый А-32, произведённый украинским предприятием "Аэропракт", пересёк государственную границу России. После этого воздушное судно, находясь в районе населённых пунктов Чуровичи и Юровичи, сбросило на вышку осколочный боеприпас.
Самолёт через какое-то время скрылся. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее Лайф писал, что российские войска сорвали очередную попытку киевского режима атаковать территорию РФ. В Минобороны рассказали, что украинский БПЛА был уничтожен утром 10 сентября над Брянской областью.
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