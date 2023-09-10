Mash: Легкомоторный самолёт атаковал вышку сотовой связи в Брянской области

В девять утра 10 сентября на территории Брянской области легкомоторный самолёт с Украины атаковал вышку сотовой связи, передаёт телеграм-канал Mash.

По данным канала, в воскресенье утром серебристый А-32, произведённый украинским предприятием "Аэропракт", пересёк государственную границу России. После этого воздушное судно, находясь в районе населённых пунктов Чуровичи и Юровичи, сбросило на вышку осколочный боеприпас.

Самолёт через какое-то время скрылся. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.