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10 сентября, 19:50

"Единая Россия" получила 39 мест из 50 в Народном совете ЛНР

Партия "Единая Россия" получает большинство мест в Народном совете Луганской Народной Республики. Как уточнила на брифинге зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская, политсила по итогам выборов забрала 39 из 50 мандатов.

"Луганское региональное отделение политической партии "Единая Россия" — 39 депутатских мандатов. Луганское региональное отделение ЛДПР — пять депутатских мандатов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — два депутатских мандата. Луганское региональное отделение КПРФ — четыре депутатских мандата. Признать, что депутатами Народного совета ЛНР первого созыва избраны 50 депутатов", — рассказала Сумская.

"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов

"Для людей это праздник": Политологи высказались о значении выборов для новых регионов

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах, идёт подсчёт голосов.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Оксана Попова
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