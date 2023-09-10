"Единая Россия" получила 39 мест из 50 в Народном совете ЛНР
Партия "Единая Россия" получает большинство мест в Народном совете Луганской Народной Республики. Как уточнила на брифинге зампредседателя регионального избиркома Марианна Сумская, политсила по итогам выборов забрала 39 из 50 мандатов.
"Луганское региональное отделение политической партии "Единая Россия" — 39 депутатских мандатов. Луганское региональное отделение ЛДПР — пять депутатских мандатов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — два депутатских мандата. Луганское региональное отделение КПРФ — четыре депутатских мандата. Признать, что депутатами Народного совета ЛНР первого созыва избраны 50 депутатов", — рассказала Сумская.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах, идёт подсчёт голосов.
Агентство "Москва" / Александр Авилов