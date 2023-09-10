Политолог Минченко перечислил самые интересные кампании в регионах России

В ходе единого дня голосования – 2023 наиболее интересные кампании прошли в Хакасии, Якутии и Красноярске, заявил газете "Взгляд" президент Российской ассоциации по связям с общественностью и директор Центра исследований политических элит МГИМО Евгений Минченко.

В беседе с журналистами политолог назвал одной из самых интересных кампаний предвыборную борьбу в Хакасии. Также, по словам эксперта, интригующие выборы состоялись в Якутии и Красноярске.

Так, по результатам выборов в Красноярский горсовет на всех 17 избирательных округах победу одержала "Единая Россия". Данный итог политолог связал с рядом факторов. Первый из них — качественный политический менеджмент в лице сильного вице-губернатора Сергея Пономаренко. Второй фактор заключается в том, что список на выборах возглавил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, "с которым избиратели связывают большие надежды".