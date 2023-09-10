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10 сентября, 20:23

В Красноярском крае в яме для установки столбов нашли тело восьмилетней девочки

СК: В Красноярском крае в вырытой под столб яме нашли тело восьмилетней девочки

<p>Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/krksledkom/3886" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В селе Новобирилюссы Красноярского края в яме для установки столбов найдено тело восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.

Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Фото © t.me / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Фото © t.me / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

"По предварительным данным, днём 10 сентября 2023 года погибшая девочка ушла погулять с подругой и не вернулась домой. Подруга девочки сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая девочка осталась гулять на улице", — уточнили в ведомстве.

Тревогу забила мама девочки и сообщила о пропаже в полицию. Приступившие к поискам полицейские нашли тело ребёнка в яме для установки столбов, находящейся рядом с домом местного жителя. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведётся процессуальная проверка.

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Анатолий Симоненко
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