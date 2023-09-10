В Красноярском крае в яме для установки столбов нашли тело восьмилетней девочки

В селе Новобирилюссы Красноярского края в яме для установки столбов найдено тело восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.

Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Фото © t.me / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

"По предварительным данным, днём 10 сентября 2023 года погибшая девочка ушла погулять с подругой и не вернулась домой. Подруга девочки сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая девочка осталась гулять на улице", — уточнили в ведомстве.