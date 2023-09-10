В Красноярском крае в яме для установки столбов нашли тело восьмилетней девочки
СК: В Красноярском крае в вырытой под столб яме нашли тело восьмилетней девочки
Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В селе Новобирилюссы Красноярского края в яме для установки столбов найдено тело восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.
Яма в селе Новобирилюссы Красноярского края, в которой обнаружили тело девочки. Фото © t.me / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
"По предварительным данным, днём 10 сентября 2023 года погибшая девочка ушла погулять с подругой и не вернулась домой. Подруга девочки сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая девочка осталась гулять на улице", — уточнили в ведомстве.
Тревогу забила мама девочки и сообщила о пропаже в полицию. Приступившие к поискам полицейские нашли тело ребёнка в яме для установки столбов, находящейся рядом с домом местного жителя. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведётся процессуальная проверка.
Ранее в селе Новотроицкое Амурской области многодетная мать и ребёнок скончались во время домашних родов. После этого отец семейства сжёг в печи тело малыша, а труп жены завернул в ковёр и привёз в морг.