Всероссийский день бега, Международный день охраны озонового слоя, Домна Доброродная: Праздники и приметы 16 сентября В этом году на 16 сентября приходятся два события, посвящённые сохранению природы, причём проводятся они на глобальном уровне. В России же сегодня отмечается большой праздник спорта и день одного из южных регионов нашей страны. 15 сентября, 21:01 16 сентября — Всероссийский день бега "Кросс нации". Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Всероссийский день бега "Кросс нации"

Сегодня, 16 сентября, в России проходит большой праздник спорта — Всероссийский день бега "Кросс нации". Рассказываем об этом событии: Проводится ежегодно с 2004 года в один из сентябрьских выходных;

Самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России;

Проводится во всех регионах страны, причём даже в небольших населённых пунктах;

Цель — пропаганда здорового образа жизни и привлечение к спорту.

Всероссийский день бега "Кросс нации" уже традиционно собирает в сентябре на забег сотни тысяч человек. В отдельные годы количество участников превышало миллион человек. Дистанции предлагаются разные, протяжённостью от километра. Лидеры в своих возрастных группах получают ценные призы. На старт выходят все желающие — и профессиональные спортсмены, и олимпийские чемпионы, и ветераны спорта, и дети, и люди с ограниченными возможностями. Среди организаторов состязания — Министерство спорта России.

Нужно отметить, что "Кросс нации" — это не просто спортивное мероприятие, а масштабный социально значимый проект. Его цель — привлекать россиян к занятиям физической культурой, пропагандировать здоровый образ жизни, развивать чувство единения среди сограждан.

Считается, что в России "Кросс нации" зародился в 1918 году. Это был забег на 4,5 километра в Петровском парке Москвы. Есть и подобное международное мероприятие: оно называется Всемирным днём бега (Global Running Day) и проводится в первую среду июня.

Международный день охраны озонового слоя

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя. Фото © "Роскосмос"

Сегодня, 16 сентября, отмечается Международный день охраны озонового слоя, который вряд ли можно считать праздником. России, как и другим странам, угрожает опасность истончения или разрыва этой тонкой защитной "плёнки" в атмосфере Земли. Рассказываем об этом дне: Провозглашён Генассамблеей ООН в 1994 году;

Приурочен к дате подписания в 1987 году Монреальского протокола;

Цель — привлечь внимание к необходимости сохранения этого слоя атмосферы.

Озон — это модификация кислорода. Слой этого газа защищает всё живое на Земле от солнечной радиации. Его истончение грозит ростом смертности животных и гибели растений. Для людей отключение этого природного фильтра чревато заболеваниями раком кожи. Впервые такое понятие, как озоновая дыра, появилось в 1980 году. Тогда обнаружили, что озоновый слой "дырявят" вещества, которые используются человечеством в промышленности. Осознание этого факта побудило международное сообщество задуматься о последствиях, в результате чего было принято несколько документов. Главным стал Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, к дате подписания которого приурочен сегодняшний международный день. Этот документ подписали 197 государств, в том числе СССР.

Основная цель Монреальского протокола — защита озонового слоя через ограничение производства и потребления веществ, которые его разрушают. А таковых почти 100. Был составлен специальный график по отказу от них. Так, в 1996 году было полностью прекращено производство хлорфторуглеродов (ХФУ). В марте 2014 года Россия установила список из 40 веществ, разрушающих озоновый слой, а также ввела учёт их производства, ввоза, вывоза и использования. В том же году проведённое ООН исследование показало, что восстановление озонового слоя идёт, и если человечество не сбавит темпы по его защите, он полностью восстановится в ближайшие десятилетия. А это поможет предотвратить миллионы случаев рака кожи.

Всемирный день чистоты

16 сентября отмечается Всемирный день чистоты (уборки). Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 16 сентября, в России также отмечается такой праздник, как Всемирный день чистоты, или Всемирный день уборки (World Cleanup Day). Вот что о нём известно: Это день, посвящённый международной экологической акции;

Ежегодно проводится в третью субботу сентября;

В 2023 году выпадает на 16 сентября;

В десятках стран в этот день проводятся субботники для очистки природы от мусора.

Эта акция началась с другой, которая получила название "Сделаем!" (Let’s Do It!). Благодаря ей в Эстонии волонтёры собрали 10 тысяч тонн мусора. Этот успешный эксперимент вдохновил и другие страны. С 2008 года подобные акции проходили в 116 государствах, участие в них приняло 20 миллионов человек, собрали они 560 тысяч тонн отходов. В 2018 году для всех акций в мире был установлен единый день — третья суббота сентября. Причём акцент по возможности делается на уборке природных территорий, не городских.

В России также проводятся такие субботники. Волонтёрские акции охватывают все регионы страны, в целом участие в них уже приняли десятки тысяч граждан. В рамках Всемирного дня чистоты такжe проводятся просветительские акции. Организаторы продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку мусора, экологичный образ жизни. Нужно отметить, что в нашей стране есть и свои подобные мероприятия. Так, волонтёры уже не раз очищали берег прекрасного озера Байкал.

День Ставропольского края

16 сентября 2023 года отмечается День Ставропольского края. Фото © stavmuseum.ru

Сегодня, 16 сентября, в России отмечается праздник одного из регионов — День Ставропольского края. Рассказываем о нём: Отмечается с 1999 года согласно постановлению губернатора края;

Изначально празднование проходило в третью субботу мая;

Теперь отмечается в третью субботу сентября, совмещается с Днём города Ставрополя;

В эту дату в регионе проводятся различные праздничные мероприятия.

В Ставрополе первый День города провели в 1877 году — он был посвящён 100-летию основания населённого пункта. Однако лишь в 1984 году праздник утвердили на официальном уровне. А вот у Ставропольского края такой даты долгое время не было. Появилась она 8 апреля 1999 года: постановлением губернатора празднование назначили на третью субботу мая. Правда, уже через шесть лет встал вопрос о том, целесообразно ли проводить День края весной, а День города Ставрополя — осенью. Было решено эти события совместить, что и было сделано постановлением губернатора 16 апреля 2015 года.

Обычно в День Ставропольского края и День города Ставрополя проводятся массовые гулянья и торжественные церемонии, готовится обширная праздничная программа. Например, несколько раз уже был марш-парад с участием музыкантов, танцоров и с театрализованными представлениями. Завершались празднования фейерверком. В этом же году, на фоне специальной военной операции, власти региона решили внести коррективы в такую традицию. День Ставропольского края пройдёт без фейерверков и праздничных гуляний. Сэкономленные деньги будут направлены на поддержку бойцов СВО и их семей.

Приметы 16 сентября

Домна Доброродная

Русская православная церковь 15 сентября чтит память мученицы Домны Никомидийской. Она пострадала среди многих других христиан в начале IV века — во время правления императора Максимиана Геркулия (284–305). Домна была жрицей при его дворе. Она отказалась от язычества и приняла христианство, за что её пытались уморить голодом. Ей удалось сбежать, но затем пришлось скрываться от стражи императора. Её длительное время искали, при этом сожгли обитель, где она жила. Домна долго оплакивала учителей, погибших при этом. В итоге её схватили и казнили.

На Руси в эту дату отмечали день Домны Доброродной. Легенда о пожаре из святого предания нашла неожиданное отражение в народных поверьях. Считалось, что в этот день нужно собрать все ненужные, старые вещи и сжечь их на заднем дворе. Это был своеобразный обряд очищения и защиты от злых духов. Трудиться в этот день не запрещалось, тем более что в осеннюю пору для полевых работ были дороги каждые сутки — нужно было всё убрать до начала затяжных дождей.

Погодные приметы на 16 сентября

Дождь с утра — такой будет вся неделя;

Яркое солнце — к тёплой осени;

Багровый закат — к морозной зиме;

Большие муравейники — к суровой зиме;

Мало ягод и грибов — к неурожаю в следующем году.

Именинники 16 сентября

16 сентября именины у российского певца Алексея Воробьёва. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

16 сентября выдалось днём, богатым на именины. Их сегодня отмечать могут обладатели следующих имён: Алексей;

Андрей;

Василий;

Василиса;

Владимир;

Ефим;

Иоанн (Иван);

Илья;

Константин;

Михаил;

Николай;

Пётр;

Роман;

Сергей;

Филипп. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев