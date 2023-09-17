День работников леса, иконы "Неопалимая Купина", Луков день: Какие праздники и приметы 17 сентября 17 сентября в России отмечаются два профессиональных праздника. Одни виновники торжеств являются хранителями природного достояния нашей страны, другие организуют для соотечественников отдых. Также на этот день приходится праздник иконы – защитницы от пожаров. 16 сентября, 21:01 17 сентября отмечается День работников леса. Фото © Freepik

День работников леса

Сегодня, 17 сентября, в России отмечается профессиональный праздник — День работников леса. Рассказываем о нём: Это российский официальный профессиональный день.

Отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября.

В 2023 году выпадает на 17 сентября.

Был учреждён в СССР, после чего традиция перешла к России.

В этот день награждают отличившихся работников лесного хозяйства.

13 августа 1966 года в Советском Союзе был принят Указ Президиума Верховного Совета об установлении Дня работника леса. А в 1980 году другим указом того же органа было определено, что отмечается он в третье воскресенье сентября. После развала СССР в этом плане ничего менять не стали, и праздник дошёл до наших времён. Он остался также в некоторых постсоветских республиках, в том числе в Белоруссии.

Лес — это одно из природных богатств России. А ещё это залог экологической безопасности нашей страны, составляющая народно-хозяйственного комплекса. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного национального сокровища — всё это задачи работников лесного хозяйства. В нашей стране работы в этом плане очень много. Площадь лесов в России составляет примерно восемь миллионов квадратных километров, а это больше, чем некоторые государства целиком.

Сегодняшний праздник в России обычно называют Днём лесника, однако это не совсем верно. О лесе заботятся представители большого количества профессий, начиная от водителей, заканчивая ботаниками. В одном из недавних поздравлений с Днём работника леса президент РФ Владимир Путин отмечал высочайшую квалификацию специалистов этой сферы. Глава государства выражал уверенность, что компетентность, опыт, опора на замечательные традиции предшественников будут помогать им в нелёгком, но благородном труде.

День турменеджера

17 сентября — День турменеджера. Фото © Freepik

17 сентября в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День турменеджера, или День менеджера по туризму. Вот что о нём известно: Это российский неофициальный профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 17 сентября, дата не смещается.

Первые упоминания о нём в России относятся к 2009 году.

Празднуется в профессиональном сообществе.

История уже умалчивает, как в России появился такой профессиональный праздник, как День турменеджера. Упоминается он только в русскоязычном сегменте Интернета. Можно предположить, что чья-то частная инициатива учредить такой день нашла поддержку у коллег.

Специалист по организации и предоставлению туристических услуг (который неофициально называется турменеджер, или менеджер по туризму) работает с заказами клиентов. Он создаёт, продвигает и продаёт туры и путешествия; разрабатывает маршруты. Также на его плечи зачастую ложится организация досуга туристов. Сейчас в индустрии туризма это одна из самых востребованных профессий.

Также нужно отметить, что менеджер по туризму — это обобщённое название многофункциональной профессии. Бывают специалисты-универсалы, но чаще всего в туристических компаниях практикуется разделение труда: менеджер по работе с клиентами, менеджер по определённому направлению, менеджер по организации делового туризма, по бронированию билетов и так далее. А ещё обязанности такого специалиста зависят от того, где он работает: в компании-туроператоре или в турагентстве. В первом случае менеджеры занимаются формированием туристических групп, а во втором, как правило, продают эти туры клиентам. В любом случае турменеджер должен быть коммуникабельным, ответственным, стрессоустойчивым и хорошим организатором.

Всемирный день безопасности пациентов

17 сентября — Всемирный день безопасности пациентов. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авило

17 сентября также отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Это скорее часть просветительской кампании, чем праздник. Россия, как и остальные страны, принимает в ней участие. Рассказываем подробнее: Этот день отмечается ежегодно 17 сентября, дата не меняется.

Он входит в число глобальных кампаний ВОЗ по охране здоровья.

Был учреждён 72-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 году.

К этому событию приурочены различные просветительские мероприятия, семинары, конференции.

Всемирный день безопасности пациентов был учреждён, чтобы повышать осведомлённость жителей разных стран о том, как сделать лечение безопаснее для пациентов, не допустить вреда их здоровью.

Проблема заключается в следующем. Каждый человек в какой-то момент жизни принимает лекарства для профилактики болезней или лечения. Иногда из-за нарушения правил хранения, назначения, отпуска препаратов или слабого контроля за их применением здоровью пациентов наносится серьёзный ущерб. Медикаментозные ошибки могут стать результатом проблем в системе здравоохранения, но это не единственная возможная причина. Сказаться может и человеческий фактор, например, когда врач ошибается из-за усталости, переработок.

Целей Всемирного дня безопасности пациентов несколько. Одна из них — включить самих больных в процесс лечения, призвать их к активной помощи медикам, чтобы те назначали лекарства своевременно и правильно. В связи с этим лозунг Всемирного дня в этом году — "Больше внимания мнению пациентов!"

Праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"

17 сентября отмечается праздник иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Фото © azbyka.ru

Сегодня, 17 сентября, в Русской православной церкви совершается празднование Дня памяти иконы "Неопалимая Купина". Речь не о каком-то конкретном произведении мастера, а об отдельном иконографическом типе Божией Матери.

Название иконы отсылает нас к Ветхому завету — библейскому рассказу о явлении пророку Моисею на горе Синай горящей, но не сгорающей купины (куста). Изначально "Неопалимая Купина" изображалась в виде горящего куста с заключённым в нём образом Богоматери. Затем в традицию вошло другое — изображать Богоматерь в центре восьмиугольной звезды, образованной двумя четырёхугольниками — зелёным и красным (естественный цвет купины и цвет объявшего её пламени).

На Руси икона "Неопалимая Купина" почиталась как защитница от пожаров, стихийных бедствий и катастроф, связанных с огнём и молнией. Верующие православные пожарные сейчас считают "Неопалимую Купину" своей "профессиональной" иконой.

Приметы на 17 сентября

Луков день

Да и в народе на Руси считали икону "Неопалимая Купина" защитницей от пожаров. Считалось, что в её день нельзя зажигать свечи в комнате, где стоит образ, — это грозит большими бедами. Также в этот день нельзя было ругаться и выяснять отношения. Люди относились к таким поступкам как к пожару. Едва начавшись, скандалы могут разгореться и всё погубить.

А ещё на Руси в эту дату отмечали Луков день. Здесь объяснение простое — к этому времени этот овощ нужно было выкапывать, и в народе придумали специальный праздник. Заготавливая горький плод, хозяйки гадали на шелухе. Если её много — зима будет снежной. Для крестьян такое развитие событий было благом, потому что это сулило много влаги весной и хороший урожай летом. Ещё считалось, что лук обладает магической силой, которая защитит от сглаза и колдовства. Его даже использовали как оберег.

Погодные приметы на 17 сентября

Много рябины — к морозной зиме.

Много орехов, но мало грибов — зима будет суровая и снежная.

Дожди зарядили — дальше осень будет сухой.

Земля после дождя быстро высохла — к ненастью.

Именинники 17 сентября

17 сентября именины у российской актрисы Елены Бирюковой. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 17 сентября, именины у обладателей следующих имён: Аким

Александр

Афанасий

Василий

Григорий

Елена

Иоанн (Иван)

Михаил

Николай

Павел

Пётр

Стефан

Фёдор

Юлиан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев