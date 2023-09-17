Праздник лесника: Традиции и история Дня работника леса в России День лесника — профессиональный праздник всех, чья работа связана с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. 16 сентября, 21:01 День работников леса отмечается в России традиционно в третье воскресенье сентября. Кадр из фильма "Особенности национальной охоты" (1995) / © "Ленфильм"

На территории Российской Федерации раскинулось свыше 20% всех лесов планеты. Наша страна — мировой лидер по этому показателю. Площадь зелёных насаждений постоянно увеличивается. За год она увеличилась на 171,1 тыс. га и в настоящее время достигает 1,19 млрд га. Деревьями и кустарниками покрыто более 46,4% территории страны.

Разумеется, за всеми этими богатствами должен кто-то следить. Об этих специалистах мы сегодня и поговорим. Когда празднуется День лесников и работников леса? Какие традиции есть у этого праздника? Как поздравить и что подарить леснику?



Когда отмечают День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

День работника леса отмечается в третье воскресенье сентября. Праздник был установлен ещё в 1980 году решением Президиума Верховного Совета СССР. Праздник приурочен к принятию Лесного законодательства, которое регулировало вопросы, связанные с лесной хозяйственной деятельностью. День работника леса — профессиональный праздник для всех работников, чей труд связан с восстановлением лесных угодий, уходом за лесом, лесоразведением, охраной лесосек, лесов и их использованием. В День работника леса все работники лесного хозяйства, основной задачей которых является сохранение и приумножение лесного потенциала государства, отмечают профессиональный праздник. Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, связанные как с экологическим благополучием, так и с дальнейшим социально-экономическим развитием области.

День лесника в странах СНГ

В странах СНГ тоже отмечают этот праздник, но не везде одновременно с Россией. Например, в Казахстане лесники и работники леса празднуют свой профессиональный праздник ежегодно в третье воскресенье октября. В Белоруссии и на Украине специалисты "зелёной" отрасли отмечают свой день одновременно с россиянами — в третье воскресенье сентября.

Чем отличается лесник от лесничего

На самом деле это разные профессии, хоть и родственные. Лесник — это лесной сторож. Он охраняет свой участок леса от незаконных порубок, охоты и пр.

— это лесной сторож. Он охраняет свой участок леса от незаконных порубок, охоты и пр. Лесничий — лесоуправитель. Он отвечает за жизнь лесного хозяйства (лесхоза) в целом, так что поговорка "он за деревьями не видит леса" не про него. Лесничего интересует не только охрана деревьев и животных от преступников, но и помощь лесу как экосистеме.

Как отмечают День работников леса в России

В третье воскресенье сентября принято организовывать праздничные застолья. Собравшиеся произносят поздравления в адрес виновников торжества. Звучат пожелания здоровья и успехов в ответственном труде, завершаемые звоном бокалов. Коллеги обсуждают новости, делятся планами на будущее, обмениваются подарками. Среди них открытки, сувенирная и тематическая продукция. На телевидении и радиостанциях транслируются передачи, посвящённые отрасли. Рассказывается о роли зелёных насаждений в экологии планеты, влиянии на здоровье человека. Главными героями становятся сотрудники заготовительных хозяйств. Они говорят о положении дел, истории развития, трудностях и достижениях. Руководители предприятий и представители профсоюзов выступают с заявлениями в честь памятной даты. Проходят награждения лучших сотрудников почётными грамотами, дипломами. День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности 2023 года в России знаменуется традиционными соревнованиями. Определяются победители в конкурсе по пожаротушению, защите, дендрологии (науке о древесных растениях), им вручают ценные подарки.

Лес — исконное богатство России, бесценный экономический и экологический ресурс страны. Фото © Pixabay

Как поздравить и что подарить леснику

Работа в лесу подразумевает наличие особенных вещей, которые сделают трудовые будни лёгкими и комфортными. Поэтому при выборе подарка леснику стоит учитывать специфику его работы, ведь лучший подарок — это полезный подарок, который всегда задействован в быту, а потому напоминает о том, кто его подарил, навевая приятные воспоминания.

Тёплая одежда . Лесникам приходится работать в разную погоду. Их часто застают непогода и осадки. Тёплая непромокаемая одежда, адаптированная к неблагоприятным условиям, станет отличным вариантом подарка.

. Лесникам приходится работать в разную погоду. Их часто застают непогода и осадки. Тёплая непромокаемая одежда, адаптированная к неблагоприятным условиям, станет отличным вариантом подарка. Термос или фляга . Термос или фляга — нужная вещь для лесника. Эти аксессуары позволят иметь под рукой воду, горячий чай или кофе, что сделает работу более комфортной.

или . Термос или фляга — нужная вещь для лесника. Эти аксессуары позволят иметь под рукой воду, горячий чай или кофе, что сделает работу более комфортной. Рюкзак . Вместительный и функциональный рюкзак позволит брать с собой в лес необходимые вещи. При выборе такого презента отдавайте предпочтение моделям, предназначенным для туристов и охотников.

. Вместительный и функциональный рюкзак позволит брать с собой в лес необходимые вещи. При выборе такого презента отдавайте предпочтение моделям, предназначенным для туристов и охотников. Бинокль. Бинокль — полезный оптический прибор для лесника. Этот аксессуар позволит увеличить площадь обзора, рассмотреть объекты, к которым нельзя приблизиться, что пригодится в повседневной работе.

Пять интересных фактов о лесе

В России произрастает около половины хвойных деревьев мира.

Самый большой лес в мире — это российская тайга.

Около 7% лесов в мире были высажены людьми.

Недалеко от Калининграда расположен Пьяный лес. Своё название он получил оттого, что стволы деревьев, растущих в нём, изогнуты в разные стороны по неизвестным причинам.

Около 8,5 миллиона квадратных метров территории России покрыто лесами.

Авторы Андрей Ананьев