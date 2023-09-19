День оружейника, День подражания пиратам, Михайлово чудо: праздники и приметы 19 сентября Сегодня в России отмечается профессиональный праздник людей, которые каждый день куют надёжный щит нашей страны. А ещё на эту дату выпадает "день рождения" отечественного Интернета. Есть другой праздник, связанный со Всемирной паутиной, но уже международный. 18 сентября, 21:01 19 сентября — День оружейника России. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

День оружейника

Сегодня, 19 сентября, в России отмечается профессиональный праздник — День оружейника. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно 19 сентября, дата не меняется;

приурочен ко дню почитания архангела Михаила, покровителя небесного воинства;

праздник является официальным — указ подписан президентом РФ в 2011 году;

Широко его отмечают в Туле и Ижевске.

День оружейника, отмечаемый сегодня в России, — это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей оружия. Появился он в нашей стране по инициативе Михаила Калашникова — создателя всемирно известного автомата. С просьбой поддержать ходатайство Союза российских оружейников об учреждении такого дня он обратился к премьер-министру (на то время) Владимиру Путину в мае 2010 года. Вскоре было принято положительное решение.

Дата праздника не является случайной. Дело в том, что 19 сентября Русская православная церковь чтит архангела Михаила. Он в России издавна считается покровителем оружейников. Особо сегодняшний праздник отмечается в Туле и Ижевске — городах, которые известны своими традициями создания оружия. Так, в Туле в эти дни проходят тематические пешеходные экскурсии, интеллектуальный блиц-турнир, демонстрация масштабного панорамного фильма, видеолекции и творческие мастер-классы. А в Ижевске промышленные предприятия представят образцы военной техники разных времён и ретроавтомобили. Там также пройдёт мультимедийное шоу и лазерное представление.

Однако причастны к этому празднику и другие регионы России, причём большинство из них. В 64 субъектах РФ есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, в них в сумме работает около двух миллионов человек. Особо много трудиться им приходится сейчас, в ходе специальной военной операции. Как отметил ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности армии.

Международный день подражания пиратам

19 сентября — Международный день подражания пиратам. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

19 сентября отмечается забавный праздник, в России известный мало, — Международный день подражания пиратам. Рассказываем о нём: это неформальный, шуточный праздник;

отмечается ежегодно 19 сентября, дата не меняется;

инициаторы — два американца;

в этот день предлагается говорить на "пиратском" языке и другими способами подражать им.

Международный день подражания пиратам — это адаптированный перевод названия праздника International Talk Like A Pirate Day, то есть Международного дня "Говори как пират". Авторами этой забавной идеи стали два американца ещё в 1995 году. Они решили, что хорошо бы было придумать день, в который все ради развлечения будут говорить "по-пиратски". Широко известно о таком начинании стало, когда об этом написали в местном издании. Идею подхватили в Канаде, Австралии, а затем и в других странах. Вот и мы теперь о ней знаем.

Создатели праздника предлагают в этот день стараться повторить образ пиратов в одежде, а также использовать их фирменные фразы, часто звучащие в фильмах. Всё это нужно делать, конечно же, ради хорошего настроения. Некоторые идут дальше и в Международный день подражания пиратам устраивают костюмированные вечеринки и даже соревнования, в том числе по стрельбе из бутафорского оружия. Чтобы вам быть готовыми ко всему этому, предлагаем подборку из лексикона морских разбойников.

Трясти костями — танцевать.

Выкинуть белый флаг — сдаться.

Не зевать на руле! — Будь внимательнее!

Идти на всех парусах — спешить.

Пришвартоваться в тихой гавани — жениться.

Сняться с якоря — уйти.

Сойтись якорями — сражаться.

Промочить горло — выпить.

Набить трюм — поесть.

День рождения смайлика

19 сентября — День рождения смайлика. Фото © Freepik / rawpixel.com

Ещё один необычный праздник отмечается в России и других странах 19 сентября — День рождения смайлика. Не все знают, что этот символ появился очень давно. Рассказываем о сегодняшнем событии: это международный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 19 сентября, и дата не смещается;

приурочен к первому предполагаемому случаю использования смайлика;

предлагается в этот день использовать этот символ радости как можно чаще.

"Отцом" смайлика считается профессор американского Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman). Предполагается, что именно с ним связан первый задокументированный случай использования схематического изображения улыбающегося лица в интернет-переписке — идущих подряд двоеточия, дефиса и закрывающей скобки :-).

Сообщение от Фалмана, в котором впервые было применено такое сочетание, было размещено в 1982 году на электронной доске объявлений в университете — прообразе интернет-форумов. Оно гласило: "Я предлагаю следующую последовательность символов для шутников: :-) Смотрите на это боком. На самом деле, возможно, более экономичным станет его использование для тех, которые не являются шуткой, учитывая текущие тренды. С этой целью используйте :-(".

Сообщение это было найдено только в 2002 году в архиве, сохранённом на плёнке. Такие "цифровые раскопки" проводили несколько энтузиастов. Теперь же, спустя более 40 лет, смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться.

День рождения домена .SU

19 сентября — День рождения домена .SU. Фото © Агентство "Москва"

На 19 сентября выпадает ещё один интернет-праздник, и России он касается напрямую. Это День рождения домена .SU. Несколько фактов о нём: это неофициальный памятный день;

отмечается ежегодно 19 сентября, дата не смещается;

посвящён регистрации интернет-домена Советского Союза;

можно это считать днём рождения отечественного Интернета;

традиции празднования не сложились.

19 сентября 2023 года исполняется 33 года с начала работы старейшей доменной зоны Российской Федерации .SU. Эти две латинские буквы означают Советский Союз — Soviet Union. В этот день в 1990 году он получил свой домен — адрес страны в Интернете, как сейчас .RU у России (например, life.RU). Доменная зона была зарегистрирована Ассоциацией пользователей UNIX для применения на территории СССР.

Советский Союз после этого долго не просуществовал — развалился чуть больше чем через год. С появлением домена .RU в 1994 году регистрация доменов .SU была приостановлена. Только в 2002 году регистрацию сайтов в ней возобновили. В 2006 году международная организация ICANN рассматривала вопрос о закрытии домена, но от этой идеи отказались. Зарегистрировать сайт в пространстве .SU можно и сейчас, причём там много свободных адресов.

Приметы 19 сентября

Михайлово чудо

19 сентября Русская православная церковь чтит архангела Михаила. Это главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых в авраамических религиях. В православии его ещё называют архистратигом, что означает "глава святого воинства ангелов и архангелов". Имя его переводится фразой: "Кто как Бог?" — в значении, что Богу нет равных. Архангел Михаил в Писании именуется "князем", "вождём воинства Господня". Он изображается как главный борец против дьявола и всяческого беззакония среди людей. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьём, низвергающим дьявола.

В народе же этот день называли Михайлово чудо, или Михайлов день. На него устраивали мирские братчины. Иначе говоря, встречи, на которых разрешали семейные разлады. Да и в целом была традиция в эту дату мириться и собираться за одним столом. Ещё считалось, что часто именно на этот день приходятся первые заморозки, осень уже окончательно вступает в свои права. На Михайлово чудо было запрещено собирать чернику, потому что её в этот день "дьявол топчет". Сны в ночь на Михайлов день считались вещими.

Погодные приметы 19 сентября

Тёплая погода — к долгой осени.

Первый иней — к снежной зиме.

Листья с берёзы не опали — зима будет холодной.

Синие облака плывут в сумерках — к перемене погоды.

На закате паутина летит — к морозам.

Именинники 19 сентября

19 сентября именины у российского певца Михаила Шуфутинского. Фото © Агентство "Москва" / Антон Великжанин

19 сентября обладатели следующих имён могут отмечать именины: Андрей;

Архип;

Всеволод;

Давид;

Дмитрий;

Иван;

Кирилл;

Константин;

Макар;

Михаил. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев