Медведев заявил об "абсолютном значении" голосов жителей новых регионов

Голоса жителей новых регионов РФ имеют абсолютное значение для "Единой России", заявил на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Голос каждого избирателя, безусловно, ценен, но, наверно, люди, которые живут на наших новых территориях, которые живут в Донбассе, их голос для нашей партии имеет абсолютное значение", — сказал Медведев.

Также, по словам политика, состоявшееся голосование является не просто "мандатом доверия" и не просто результатом хорошей работы. Медведев подчеркнул, что это — акт гражданского мужества. Помимо этого, зампред Совбеза поблагодарил всех, кто пришёл на выборы на новых территориях.