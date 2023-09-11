Медведев заявил об "абсолютном значении" голосов жителей новых регионов
Медведев: Голоса жителей Донбасса имеют для "Единой России" абсолютное значение
Голоса жителей новых регионов РФ имеют абсолютное значение для "Единой России", заявил на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосования заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Голос каждого избирателя, безусловно, ценен, но, наверно, люди, которые живут на наших новых территориях, которые живут в Донбассе, их голос для нашей партии имеет абсолютное значение", — сказал Медведев.
Также, по словам политика, состоявшееся голосование является не просто "мандатом доверия" и не просто результатом хорошей работы. Медведев подчеркнул, что это — акт гражданского мужества. Помимо этого, зампред Совбеза поблагодарил всех, кто пришёл на выборы на новых территориях.
"Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах на новых территориях в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти: это и прямые удары, прилёты, и психологическая война, которая ведётся", — подчеркнул Медведев.
Лайф сообщал, что с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный единый день голосования. Голосование завершено во всех регионах.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин