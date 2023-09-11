Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" имеет особую мощь, что было продемонстрировано во время уничтожения британского танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Такое мнение выразил журналист и сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в материале для издания Sohu.

"Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский "Корнет", — заявил Ши Хонг.

Он обратил внимание на способность "Корнета" пробивать броню, что поражало многих китайских генералов. Ши Хонг также добавил, что Украина и Великобритания теперь оказались в очень неприятной ситуации.

"Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с "Корнетом", — резюмировал журналист.