Если западные страны действительно так волнуют гуманитарные вопросы, то им стоит построить водовод в Африке вместо поставок оружия Украине.Об этом заявил журналисту из Австралии врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что если бы Запад и правда интересовался вопросами гумпомощи, он бы занимался решением действительно важных вопросов, направив на это средства. В качестве примера Пушилин привёл тему помощи темнокожему населению США и Африки.

"Например, мы видим, сколько пафоса по поводу помощи темнокожему населению — не только США, но и Африки. Но ведь Африка страдает без воды больше всего. Представляете, что за эти деньги, которые потрачены за эти годы в адрес украинского режима, хватило бы на самый большой, самый современный водовод во многие страны Африки", — подчеркнул Пушилин.