"Лучший лидер": Бывший разведчик США восхитился историей Путина
Экс-разведчик США Риттер: История отдаёт предпочтение Путину, а не Байдену
Глава государства Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
История стоит на стороне российского президента Владимира Путина и делает его великим лидером, чего нельзя сказать о главе Белого дома Джо Байдене. Об этом в соцсети X заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя рассказ Путина о своей бабушке на открытом уроке "Разговоры о важном".
"Путин делится этим. Байден рассказывает нам про Корн Попа. Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже!" — написал Риттер.
Речь идёт о том, что Путин поделился последними словами своей бабушки, которая умирала на руках мужа после ранения в живот в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, Байден ранее рассказал о каком-то мужчине по кличке Корн Поп, с которым американский лидер выяснял отношения в 1962 году, когда работал спасателем в бассейне.