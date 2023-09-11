История стоит на стороне российского президента Владимира Путина и делает его великим лидером, чего нельзя сказать о главе Белого дома Джо Байдене. Об этом в соцсети X заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя рассказ Путина о своей бабушке на открытом уроке "Разговоры о важном".

"Путин делится этим. Байден рассказывает нам про Корн Попа. Вы решаете, кто более великий человек и лучший лидер. История уже отдала свой голос, и я тоже!" — написал Риттер.