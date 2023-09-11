В России назвали процент заграничного ПО, имеющего отечественные аналоги

Порядка 80% заграничного программного обеспечения имеет аналоги в России. Об этом в беседе с kp.ru рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость России. Именно она служит основой национального суверенитета. Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги", — пояснил Чернышенко.

Он также заявил, что свыше 50% российских решений, которые уже сейчас представлены на рынке, обладают средним и высоким уровнем зрелости. Кроме того, России удаётся даже в условиях санкций не только не снижать, но и осуществлять бесшовный переход на отечественные ноу-хау.

Чернышенко обратил внимание на то, что благодаря постоянному наращиванию темпов импортозамещения удалось реализовать 12 особо значимых проектов в таких ключевых областях, как авиатранспорт, металлургия, нефтегаз, нефтехимия и так далее.

Также в госсекторе широко применяется отечественный аттестованный сервис, выполняющий роль автоматизированного рабочего места должностных лиц. Чернышенко предупредил, что на сегодняшний день каждая компания должна самостоятельно оценивать все риски, которые несёт иностранное ПО, способное в любой момент отключиться.